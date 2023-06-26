Вопрос пяти тысяч долларов: на Закарпатье задержали мужчину, намеревавшегося купить ребенка и продать его в ЕС (фото, видео)

Злоумышленник на свободу выйдет нескоро

На Закарпатье 43-летний мужчина пытался купить у жительницы Житомира 11-месячного ребенка, чтобы в дальнейшем перепродать его в странах ЕС.

Как информирует пресс-служба областной полиции, ведомство получило информацию о том, что местный житель ищет мать с ребенком в возрасте до года, чтобы купить младенца и вывезти его за границу.

В частности было установлено, что он связывался с жительницей Житомира и предложил ей 5 тысяч долларов за эту сделку. Ребенка он планировал продать семье в одной из стран ЕС за 25 тысяч долларов.

В субботу, 24 июня, он собирался пересечь границу Словакии под видом члена благотворительной организации, но вместо этого там его перехватили сотрудники КОРД.

После обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая расписки о переводе средств, печати и записи о незаконной деятельности.

Против злоумышленника открыли производство по статье о торговле несовершеннолетними, теперь ему грозит от 8 до 15 лет за решеткой.

Следователи теперь проверяют его причастность к возможным правонарушениям в прошлом, а также проводят работы по поиску соучастников.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии четыре человека погибли, а еще пять получили травмы.