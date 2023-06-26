Питання п’яти тисяч доларів: на Закарпатті затримали чоловіка, який мав намір купити дитину та продати її в ЄС (фото, відео)

Зловмисник на свободу вийде нескоро

На Закарпатті 43-річний чоловік намагався купити у мешканки Житомира 11-місячну дитину, щоб надалі перепродати її у країнах ЄС.

Як інформує пресслужба обласної поліції, відомство отримало інформацію про те, що місцевий житель шукає матір із дитиною у віці до року, щоб купити немовля та вивезти його за кордон.

Зокрема було встановлено, що він зв’язувався із мешканкою Житомира та запропонував їй 5 тисяч доларів за цю угоду. Дитину він планував продати сім’ї в одній із країн ЄС за 25 тисяч доларів.

У суботу, 24 червня, він збирався перетнути кордон Словаччини під виглядом члена благодійної організації, але натомість там його перехопили співробітники КОРД.

Після обшуків правоохоронці вилучили речові докази, включаючи розписки про переказ коштів, печатки та записи про незаконну діяльність.

Проти зловмисника відкрили провадження за статтею про торгівлю неповнолітніми, тепер йому загрожує від 8 до 15 років за ґратами.

Слідчі тепер перевіряють його причетність до можливих правопорушень у минулому, а також проводять роботи щодо пошуку співучасників.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок аварії четверо людей загинули, а ще п’ять отримали травми.