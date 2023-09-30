На Прикарпатье взорван нефтепровод: пожар виден на километры вокруг (видео)

На место отправились спасатели

В селе Стрымба (Ивано-Франковская область) произошел мощный взрыв из-за чего пострадали люди. По предварительной информации, происшествие произошло в районе нефтепровода.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, прорыв нефтепровода диаметром 150 мм произошел около 17:00. Вследствие этого произошел разлив нефти на площади около 100 квадратных метров с последующим возгоранием.

Отмечается, что огонь распространился также на территорию частного домохозяйства из-за чего там случилось возгорание жилого помещения. Известно о троих пострадавших, а местные telegram-каналы сообщают, что среди них есть ребенок.

Тем временем, в сети уже начали распространять видео момента взрыва и последующего за ним пожара.

При этом судя по одному из снимков, возгорание произошло совсем рядом с жилыми домами.

На месте происшествия работают спасатели и медики, детали происшествия и причины взрыва устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Киеве тем временем во время ремонтных работ обрушился мост на Дегтяревском путепроводе, который уже несколько месяцев находится на реконструкции.