"Дискредитация российской армии": в Крыму наказали двух мужчин за украинскую песню

Мужчин обвинили в "несогласии с проведением СВО"

В Крыму продолжают активно притеснять всех, кто по мнению оккупантов, "дискредитирует российскую армию". При том поводы для этого могут быть совершенно абсурдными.

Так, как сообщает ОВД-Инфо, жителей села Луговое Ленура Халилова и Дмитрия Камышанцева оштрафовали на 40 тысяч рублей (примерно 15 тысяч гривен) за прослушивание популярного трека "Доброго вечора, ми з України".

Отмечается, что мужчин признали виновными в дискредитации российской армии. Суд счел публичное прослушивание этой аудиозаписи несогласием с "проведением СВО". Мужчины свою вину признали.

"Доброго вечора, ми з України" — композиция диджеев ProBass (Артем Ткаченко) и Hardi (Максим Мокренко). После начала российского вторжения она приобрела огромную популярность, а саму фразу очень часто использовал в своих видеообращениях глава Николаевской ОВА Виталий Ким, чем лишь добавил ей популярности.

Как известно, это не первый раз, когда в Крыму наказывают за украинскую музыку. Например, в конце прошлого года победительница конкурса "Королева красоты Крым" Ольга Валеева спела "Ой у лузі червона калина" после чего на нее обрушился шквал критики в сети, а оккупационные "власти" отказали ей в выдаче российского гражданства.