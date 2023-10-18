"Дискредитація російської армії": у Криму покарали двох чоловіків за українську пісню

Чоловіків звинуватили у "незгоді з проведенням СВО"

У Криму продовжують активно утискувати всіх, хто, на думку окупантів, "дискредитує російську армію". При цьому приводи для цього можуть бути абсолютно абсурдними.

Так, як повідомляє ОВД-Інфо, мешканців села Лугове Ленура Халілова та Дмитра Камишанцева оштрафували на 40 тисяч рублів (приблизно 15 тисяч гривень) за прослуховування популярного треку "Доброго вечора, ми з України".

Зазначається, що чоловіків визнали винними у дискредитації російської армії. Суд визнав публічне прослуховування цього аудіозапису незгодою з "проведенням СВО". Чоловіки свою провину визнали.

"Доброго вечора, ми з України" — композиція діджеїв ProBass (Артем Ткаченка) та Hardi (Максим Мокренко). Після початку російського вторгнення вона набула величезної популярності, а саму фразу дуже часто використовував у своїх відеозверненнях голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, чим лише додав їй популярності.

Як відомо, це не вперше, коли в Криму карають за українську музику. Наприклад, наприкінці минулого року переможниця конкурсу "Королева краси Крим" Ольга Валєєва заспівала "Ой у лузі червона калина" після чого на неї обрушився шквал критики в мережі, а окупаційна "влада" відмовила їй у видачі російського громадянства.