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Минюст официально признал действия Киева незаконными: по жалобе руководителя КОВА Киевщине вернули участок трассы, который присвоила столица

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Окончательно границы Киева и Коцюбинского пока не установлены Новость обновлена 21 ноября 2023, 18:15
Окончательно границы Киева и Коцюбинского пока не установлены. Фото УНН

Речь идет об участке протяженностью 5,5 километра, который проходит вблизи Киева

Министерство юстиции по жалобе главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко аннулировало решение государственного регистратора КГГА и вернуло участок трассы Р-30 общине поселка Коцюбинское, пишет УНН.

Речь идет о трассе от Новобеличев до Ирпеня. Конкретно об участке протяженностью 5,5 километра, который проходит вблизи Киева.

Собственно, эта близость, по-видимому, и послужила основанием для государственного регистратора Департамента земельных ресурсов КГГА оформить право собственности на землю под дорогой на Киев.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, реагируя на такие действия, обратился в Министерство юстиции Украины с жалобой, в которой попросил отменить упомянутое решение о государственной регистрации земли и проверить правомерность действий государственного регистратора.

Свою позицию глава Киевской ОВА мотивировал тем, что часть земельных участков дороги Р-30 расположена на подчиняющейся Коцюбинскому территории.

При этом окончательно границы Киева и Коцюбинского пока не установлены и не внесены в Госгеокадастр.

Эти вопросы рассматриваются в судах, так что государственный регистратор не имел права оформлять право собственности на землю за обществом Киева.

"Решение о госрегистрации права собственности на земельные участки дороги Р-30 по Киевской городской государственной администрации приняты вопреки и при отсутствии соответствующих решений суда относительно разграничения спорных территорий. Установление или изменение границ административно-территориальных единиц или общин осуществляется исключительно подлежащими утверждению в землеустройстве органами в установленном законом порядке", — отмечает Кравченко.

Аргументы главы ОВА оказались убедительными. Минюст своим приказом признал, что решение об оформлении права собственности на землю государственный регистратор КГГА принял с нарушением и обязал его аннулировать.

Выполнять приказ Минюста будет Офис противодействия рейдерству.

Теги:
#Земля #Кравченко #Скандалы #Коцюбинское #Конфликты #Рейдерство