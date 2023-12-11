Студенты на Львовщине колотили первокурсников: чиновники приняли радикальное решение

Позорный поступок имеет досадные последствия

Студентов Львовщины, прославившихся на всю Украину скандальным "посвящением" первокурсников, исключили из высшего учебного заведения — Червоненского высшего профессионального училища — и выселили из общежития. Также их ожидает уголовная ответственность.

Об этом сообщил департамент образования и науки Львовской ОГА. Там добавили, что категорически осуждают любые проявления травли любого из участников образовательного процесса.

"Позорный случай, который произошел недавно в одном из заведений, абсолютно не приемлем ни с моральной, ни нравственной, ни правовой точки зрения.

Лица, учившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", — говорится в сообщении. ⠀

Более того, в департаменте предоставили, что, согласно ст.55 Закона об образовании, родители обязаны "воспитывать у детей уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, законов и этических норм, ответственное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среде".

Также департамент образования и науки Львовской ОВА дополнительно введет ряд мер по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области произошло ЧП — ученики нескольких лицеев среди бела дня долго избивали и унижали свою ровесницу. У пострадавшей зафиксированы многочисленные тяжелые травмы.