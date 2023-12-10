Видео с избиением первокурсников на Львовщине: дело получило громкое продолжение

Продолжается досудебное расследование

По факту избиения первокурсников во время жестокого "посвящения для новичков" в одном из училищ во Львовской области было открыто уголовное дело. С потерпевшими сейчас работают психологи.

Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщили в Полиции Львовской области. Отмечается, что видео с избиением молодых людей правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей 8 декабря.

"Сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, учащимся — первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку", — говорится в сообщении.

Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика, а также представлены кадры избиения!

Было установлено, что данное событие случилось в октябре 2023 года в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района. По данному факту следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет или ограничение свободы до пяти лет. Известно, что все участники инцидента уже установлены. Продолжается досудебное расследование.

Реакция социальных сетей

В комментариях под роликом с "обрядом посвящения" некоторые отметили, что случившая ситуация — результат просмотра популярного российского сериала, который внезапно стал популярным в Украине.

Другие же поспешили отметить, что такие "традиции" тянутся еще с давних времен.

Еще часть пользователей уверена, что тем, кто принимал участие в издевательствах, пора оказаться рядом с украинскими военными, чтобы правильно распределять свою энергию и тратить ее на борьбу с оккупантами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области подростки с особой жестокостью избили свою сверстницу. В результате у девочки отбита печень и переломы пальцев.