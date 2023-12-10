Відео зі побиттям першокурсників на Львівщині: справа отримала гучне продовження

Продовжується досудове розслідування

За фактом побиття першокурсників під час жорстокої "присвяти для новачків" в одному з училищ у Львівській області було відкрито кримінальну справу. З потерпілими зараз працюють психологи.

Про це у неділю, 10 грудня, повідомили у Поліції Львівської області. Зазначається, що відео зі побиттям молодих людей правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж 8 грудня.

"Співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, у присутності багатьох очевидців, почергово завдавали ударів у голову і в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням — першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для завдання ударів старшокурсники використовували боксерську рукавичку», — йдеться в повідомленні.

Увага! У ролику є нецензурна лексика, а також представлені кадри побиття!

Було встановлено, що ця подія сталася у жовтні 2023 року у гуртожитку професійного училища, розташованого в одному із сіл району. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років або обмеження волі на строк до п’яти років. Відомо, що всіх учасників інциденту вже встановлено. Продовжується досудове розслідування.

Реакція соціальних мереж

У коментарях під роликом з "обрядом посвяти" деякі зазначили, що ця ситуація, — це результат перегляду популярного російського серіалу, який раптово став популярним в Україні.

Інші ж поспішили відзначити, що такі "традиції" тягнуться ще з давніх-давен.

Ще частина користувачів впевнена, що тим, хто брав участь у знущаннях, настав час опинитися поряд з українськими військовими, щоб правильно розподіляти свою енергію та витрачати її на боротьбу з окупантами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Київській області підлітки з особливою жорстокістю побили свою однолітку. В результаті у дівчинки відбито печінку та переломи пальців.