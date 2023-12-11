Студенти на Львівщині гамселили першокурсників: чиновники ухвалили радикальне рішення

Ганебний вчинок має прикрі наслідки

Студентів Львівщини, які прославились на всю Україну скандальною "посвятою" першокурсників, відрахували з закладу вищої освіти — Червоненського вищого професійного училища — та виселили з гуртожитку. Також їх очікує кримінальна відповідальність.

Про це повідомив департамент освіти і науки Львівської ОВА. Там додали, що категорично засуджують будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу.

"Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду.

Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", — йдеться у повідомленні. ⠀

Ба більше, у департаменті надали, що, згідно зі ст. №55 Закону про освіту, батьки зобов’язані "виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля".

Також департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запровадить низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині сталася НП — учні кількох ліцеїв серед білого дня тривалий час били та принижували свою однолітку. У постраждалої зафіксовано численні тяжкі травми.