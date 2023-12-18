В Кременчуге прогремел мощный взрыв: что произошло

Громче всего было на Молодежном

В Кременчуге (Полтавская область) прозвучал мощный взрыв, в результате чего в некоторых зданиях выбило окна. Впрочем, местные власти проинформировали, что это никак не связано с боевыми действиями.

Как сообщили местные СМИ, взрыв произошел около 20:10, а еще один более тихий уже после 21:00. При этом в области тревогу не объявляли, а потому у местных жителей возникло много вопросов.

Больше ясности внес глава Полтавской ОВА Филип Пронин, который отметил, что это связано со взрывом на промышленном объекте.

"Звуки, которые слышали в Кременчуге — это взрыв, произошедший на одном из промышленных объектов. Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняются обстоятельства произошедшего", — написал он.

Тем временем начальник Кременчуцкой РВА Олег Ледник опроверг информацию о том, что взрыв привел к выбросу отравляющих веществ и призвал горожан прекратить распространять слухи о том, что на город движется облако сероводорода или азота. При этом он сообщил, что взрыв произошел вследствие сбоя в технологическом процессе предприятия.

Одно из выбитых окон после взрыва в Кременчуге

Как сообщалось ранее, 16 декабря во временно оккупированном Донецке были слышны взрывы. Сообщалось, что прилетело в Буденновский район, где расположено нефтехранилище оккупантов.