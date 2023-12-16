В больнице умер депутат, пострадавший при взрыве гранаты в сельсовете на Закарпатье: подробности

Мужчина находился в реанимации, но медикам не удалось его спасти

Вечером в субботу, 16 декабря 2023 года, стало известно о первой жертве подрыва трех гранат в Керецковском сельсовете. В реанимационном отделении больницы Свалявы умер 55-летний Прядило Виктор Павлович.

Он был депутатом из села Березники. Об этом журналист Виталий Глагола сообщает в Телеграм-канале.

Мужчина был в тяжелом состоянии и находился в реанимации. Ему ампутировали ногу. Однако спасти жизнь депутата не удалось.

Напомним, что при подрыве боевых гранат в Керецковском сельском совете было травмировано 23 человека. У них ранения разной степени тяжести, у большинства из них ― осколочные.

Депутат Сергей Батрин, который и подорвал гранаты, тоже оказался в больнице. Он уже пришел в себя и получил подозрение. СБУ квалифицировала его действия как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям. Меру пресечения изберут позднее, пока депутат находится в больнице.

Однако из-за смерти пострадавшего квалификация изменится. Как пишет "РБК-Украина", дело переквалифицируют на теракт, повлекший гибель человека.

"Телеграф" ранее писал о вероятной причине подрыва гранат в Керецковском сельсовете. Своими предположениями поделился друг Батрина.