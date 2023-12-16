Квалифицировали как теракт: в СБУ сообщили о подозрении депутату, взорвавшему гранаты в сельсовете

Подрывник пока находится в больнице, позднее ему изберут меру пресечения

Депутат Сергей Батрин, который подорвал три боевые гранаты во время заседания Керецковского сельского совета, получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняют в совершении террористического акта, который привел к тяжелым последствиям.

Действия Батрина были квалифицированы по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Об этом пресс-служба СБУ сообщает в Телеграм-канале.

Правоохранительные органы проводили обыск в доме депутата. Помимо прочего, они обнаружили "предсмертную записку". Они изучают ее содержание.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого преступления, а также мотивы депутата.

Напомним, что из-за подрыва боевых гранат пострадали 23 человека, в том числе и сам Сергей Батрин. Они получили ранения разной степени тяжести. По сообщениям медиков, у большинства из них были диагностированы осколочные ранения.

Сам подозреваемый уже пришел в сознание. Пока он в больнице, под пристальным присмотром медиков и правоохранителей, однако позднее ему изберут меру пресечения.

Ранее "Телеграф" писал о состоянии пострадавших из-за подрыва гранат во время заседания сельского совета.