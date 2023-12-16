"Достал его": товарищ депутата, взорвавшего сельсовет, назвал вероятную причину

Его могла "достать несправедливость, которая творилась в селе"

Вероятной причиной, по которой депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале Керецковского сельского совета мог быть его конфликт с сельским головой Михаилом Мушкой. Батрина возмущало его поведение.

Об этом рассказал бывший сельский голова Керецков Михаил Маровди в комментарии "24 Каналу". Он отметил, что точно не может казать, почему Батрин так поступил, но предположил, что его могла "достать несправедливость, которая творилась в селе".

Маровди хорошо знает Батрина, так как последние полгода работал с ним в инициативной группе. В частности, они выступали против строительства ГЭС на реке Боржава на Закарпатье. По его словам, жители села поддержали создание этой группы, так как они были против того, что делал нынешний глава сельсовета Михаил Мушка.

"Нашего нынешнего главу через месяц после того, как он возглавил совет, поймали на взятке. Уже суды идут 3 года. Затем его подозревали в нецелевом использовании средств. В общем, там целый букет уголовных дел", – сказал Маровди.

Батрина он характеризует как самодостаточного человека и бизнесмена. Он не понимает, для чего депутату так нужна была должность секретаря сельского совета, на которую он хотел баллотироваться в день теракта.

"Его, вероятно, достала эта несправедливость. Мы просили по закону о доступе к публичной информации дать распечатку о движении средств, о зарплатах (руководителей сельсовета, – ред.) и т.д. А он (Мушка, – ред.) не делал ничего", – описал ситуацию бывший глава сельсовета.

Маровди утверждает, что было расследование, что нынешние руководители села также якобы украли ВАЗы, которые должны были идти на фронт. По его словам, уголовных дел на Мушку сейчас много.

Экс-председатель Керецковского сельского совета также подчеркнул, что когда Мушку поймали на взятке, то не отстранили от должности. И это, по его словам, несмотря на то, что глава ОГА был в курсе ситуации и хотел решить этот вопрос, но у Мушки есть "крыша".

"Он обещал решить все вопросы положительно, закончить этот беспредел, но тогда нужно избрать секретаря сельского совета, а у нас люди оставляли этого Мушку. В то же время первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий не назначал нового", – рассказал Маровди.

Вместе с тем, объяснить, почему Батрин решил взорвать гранаты в сессионном зале, он не может. Более того, по словам Маровди, депутат всегда звал его на сессии сельсовета, а в этот раз приглашать не стал.

"Именно на эту сессию он меня не позвал чего-то, наверное, пожалел меня, как и еще своих двух друзей. Но, наверное, достал его этот Мушка", – сказал он.

В то же время, бывший глава сельского совета считает действия Батрина терактом. По его словам, в результате подрыва гранат пострадали лучшие работники сельского совета.

"Ни одна капля крови не стоит того, чтобы бросать гранаты. Если у тебя вопрос к тому же Мушке, то должен был говорить с ним и разбираться", – считает Маровди.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной того, что Батрин взорвал гранаты, могло стать обсуждение назначения и определения условий оплаты труда председателя Керецковской ТГ на 2024 год. После конфликта с коллегами мужчина вышел из комнаты заседаний, а затем вернулся туда уже с гранатами. В результате взрывов пострадали 20 человек.