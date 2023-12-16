"Дістав його": товариш депутата, який підірвав сільраду, назвав ймовірну причину

Його могла "дістати несправедливість, яка діялася в селі"

Імовірною причиною, через яку депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі Керецьківської сільської ради, міг бути його конфлікт із сільським головою Михайлом Мушкою. Батрина обурювала його поведінка.

Про це розповів колишній сільський голова Керецьков Михайло Маровді у коментарі "24 Каналу". Він зазначив, що точно не може казати, чому Батрин так вчинив, але припустив, що його могла "дістати несправедливість, яка діялася в селі".

Маровді добре знає Батрина, бо останні пів року працював із ним в ініціативній групі. Зокрема, вони виступали проти будівництва ГЕС на річці Боржава на Закарпатті. За його словами, мешканці села підтримали створення цієї групи, оскільки вони були проти того, що робив нинішній голова сільради Михайло Мушка.

"Нашого нинішнього главу через місяць після того, як він очолив раду, спіймали на хабарі. Вже суди йдуть 3 роки. Потім його підозрювали у нецільовому використанні коштів. Загалом там цілий букет кримінальних справ", — сказав Маровді.

Батрина він характеризує як самодостатню людину і бізнесмена. Він не розуміє, для чого депутатові так потрібна була посада секретаря сільської ради, на яку він хотів балотуватися в день теракту.

"Його, мабуть, дістала ця несправедливість. Ми просили за законом про доступ до публічної інформації дати роздруківку про рух коштів, про зарплати (керівників сільради – ред.) тощо. А він (Мушка, – ред.) не робив нічого", – описав ситуацію колишній голова сільради.

Маровді стверджує, що було розслідування, що нинішні керівники села також нібито вкрали ВАЗи, які мали йти на фронт. За його словами, кримінальних справ на Мушку зараз багато.

Ексголова Керецьківської сільської ради також наголосив, що коли Мушку спіймали на хабарі, то не усунули з посади. І це, за його словами, попри те, що голова ОДА був у курсі ситуації та хотів вирішити це питання, але Мушка має "дах".

"Він обіцяв вирішити всі питання позитивно, закінчити це свавілля, але тоді треба обрати секретаря сільської ради, а в нас люди залишали цього Мушку. Водночас перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький не призначав нового", — розповів Маровді.

Водночас пояснити, чому Батрин вирішив підірвати гранати у сесійній залі, він не може. Щобільше, за словами Маровді, депутат завжди кликав його на сесії сільради, а цього разу запрошувати не став.

"Саме на цю сесію він мене не покликав чогось, напевно, пожалів мене, як і ще своїх двох друзів. Але, мабуть, дістав його цей Мушка", – сказав він.

Водночас колишній голова сільської ради вважає дії Батрина терактом. За його словами, внаслідок підриву гранат постраждали найкращі працівники сільської ради.

"Жодна крапля крові не варта того, щоб кидати гранати. Якщо в тебе питання до того ж Мушці, то мав говорити з ним і розбиратися", — вважає Маровді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною того, що Батрин підірвав гранати, могло стати обговорення призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чоловік вийшов із кімнати засідань, а потім повернувся туди вже з гранатами. Внаслідок вибухів постраждали 20 людей.