Путінці цілком серйозно хочуть боротися з ельфами в Росії

Загроза майже не вигадана

Близько 12 тисяч росіян ідентифікували себе ельфами та активно вивчають ельфійську мову. Це, як заявив Ради при президентові РФ з міжнаціональних відносин Андрій Худолєєв, становить серйозну загрозу для Росії.

Про це він заявив у Кургані на форумі "Багатонаціональна молодь Зауралля". А його слова наводять росЗМІ.

Масово вивчають ельфійську мову, створену автором "Володаря перснів" Дж.Р.Толкіном, і ідентифікують себе з "ельфійською народністю" саме підлітки та діти.

"У Росії за останнього перепису населення офіційно було зафіксовано "ельфійську народність". Ельфами себе ідентифікували трохи більше 12 тисяч людей. За Конституцією РФ, національність визначається так — хто як себе назвав, той такий і є. Я б цю тему не порушив, але в кожному місті знаходжу вчителів, які мені кажуть, що у них є діти, які вивчають ельфійську мову. Я з того часу в іграшки не граю, вважаю це серйозною загрозою", — заявив Худолєєв.

Реакція користувачів мережі

У мережі цю новину оцінили, зазначивши, що ще трошки й там створять Ельфійську народну республіку. Тому й не дивно, беручи до уваги твори Толкіна, що загрозою для орків є ельфи.

Відреагували й самі росіяни на цю новину.

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