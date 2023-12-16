Путинцы вполне серьезно хотят бороться с эльфами в России

Угроза почти не выдумана

Около 12 тысяч россиян идентифицировали себя эльфами и активно учат эльфийский язык. Это, как сказал заместитель главы Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, представляет серьезную угрозу для России.

Об этом он заявил в Кургане на форуме "Многонациональная молодежь Зауралья". А его слова приводят росСМИ.

Массово изучают эльфийский язык, созданный автором "Властелина колец" Дж.Р.Толкиным, и идентифицируют себя с "эльфийской народностью" именно подростки и дети.

"В России при последней переписи населения официально была зафиксирована "эльфийская народность". Эльфами себя идентифицировали чуть более 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не затронул, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые учат эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — заявил Худолеев.

Реакция пользователей сети

В сети эту новость оценили, отметив, что еще немного и там создадут Эльфийскую народную республику. Поэтому неудивительно, учитывая произведения Толкина, что угрозой для орков являются эльфы.

Отреагировали и сами россияне на данную новость.

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