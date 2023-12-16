В Турции на "МастерШефе" борщ назвали российским: украинцы забросали программу гневными комментариями

Вспомнили даже пахлаву

На популярном кулинарном шоу "МастерШеф" в Турции назвали украинский борщ "русским супом". Украинцы требуют исправить ошибку, ведь борщ был определен исконно украинским блюдом и внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом напомнила, в частности, украинская диаспора в Турции. Под соответствующим постом кулинарного проекта в Instagram оставили множество возмущенных комментариев.

В одном из эпизодов программы, один из судей проекта, известный турецкий шеф-повар и ресторатор Сомер Сивриоглу дал задание участникам. Он попросил их приготовить "русский суп – борщ".

Украинцы, проживающие в Турции возмутились, ведь "русским" борщ назвал не кулинар-аматор, а профессионал – шеф-повар с многолетним стажем. Он должен разбираться в национальных кухнях и знать, что борщ — украинское блюдо, а российский суп с квашеной капустой — щи.

"Борщ – это точно не российский суп. В такой программе такую большую ошибку простить нельзя. Мы, как проживающая в Турции украинская диаспора хотели бы, чтобы вы это исправили на следующей программе. Украинский свекольный суп (БОРЩ) впервые приготовили в Киеве в 1584 году и это задокументировано", "ЮНЕСКО признала борщ, традиционно приготовленный из свеклы, капусты, картофеля и моркови, "нематериальным культурным наследием Украины", "Борщ – суп Украины! Сделайте свое исследование, пожалуйста! Позор вам", "С уверенностью можно сказать, что пахлава – не турецкий, а греческий десерт", — пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф", в Министерстве иностранных дел России в апреле 2022 года заявили, что одна из причин их войны против Украины — это борьба за возможность готовить борщ. Попытку Украины отстоять это блюдо, как свое национальное, спикер ведомства Мария Захарова назвала ксенофобией и нацизмом.