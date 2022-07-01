Украина выиграла "битву за борщ": что решило ЮНЕСКО

Культура приготовления этого блюда внесена под защиту

Украина выиграла символическую "войну за борщ", которая началась еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. По словам министра культуры и инфорполитики Александра Ткаченко, борщ был определен исконно украинским блюдом, а также внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом чиновник рассказал на личной Facebook-странице в пятницу, 1 июля, сразу после окончания 5-го внеочередного заседания Межправительственного комитета по вопросам охраны нематериального культурного наследия. Это мероприятие стало возможным только после соответствующего обращения Минкульта.

Официально статус наследия ЮНЕСКО получил не сам борщ, а элемент "Культура приготовления украинского борща". При этом Александр Ткаченко подчеркивает важность выигранной "битвы за борщ", которую Украина уже давно вела против россии, пытающейся присвоить себе даже нашу кухню.

"Сколько бы маша захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" , и вообще наш борщ — это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", — подчеркнул министр.

При этом он добавил, что украинцы с удовольствием готовы делиться и борщом, и секретами его приготовлениями с цивилизованными странами. При этом достаться может даже и далеким от цивилизации, лишь бы у них было "хоть что-то светлое и вкусное".

Также Александр Ткаченко поблагодарил за помощь в этом сражении экспертов Марину Соботюк, Евгений Клопотенко, а также представителей украинского Министерства иностранных дел.

Отметим, что фраза чиновника о спикере МИД рф марии захаровой является прямой отсылкой к ее скандальному апрельскому заявлению об украинском борще. Среди прочего она предположила, что попытки сохранить борщ как исконно национальное блюдо Украины является экстремизмом. А именно с таким явлением, утверждала захарова, и борется россия. По сути, женщина попыталась очень нелепым образом объяснить причину вторжения рф.