У Туреччині на "МайстерШефі" борщ назвали російським: українці закидали програму гнівними коментарями

Згадали навіть пахлаву

На популярному кулінарному шоу "МастерШеф" у Туреччині назвали український борщ "російським супом". Українці вимагають виправити помилку, адже борщ було визначено споконвічно українською стравою та внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це нагадала, зокрема, українська діаспора у Туреччині. Під відповідним постом кулінарного проекту в Instagram залишили багато обурених коментарів.

В одному з епізодів програми, один із суддів проекту, відомий турецький шеф-кухар та ресторатор Сомер Сівріоглу дав завдання учасникам. Він попросив їх приготувати "російський суп – борщ".

Українці, які проживають у Туреччині, обурилися, адже "російським" борщ назвав не кулінар-аматор, а професіонал – шеф-кухар із багаторічним стажем. Він має розбиратися в національних кухнях і знати, що борщ — українська страва, а російський суп із квашеною капустою — щи.

"Борщ — це точно не російський суп. У такій програмі таку велику помилку пробачити не можна. Ми, як українська діаспора, яка проживає в Туреччині, хотіли б, щоб ви це виправили на наступній програмі. Український буряковий суп (БОРЩ) вперше приготували в Києві в 1584 році і це задокументовано", "ЮНЕСКО визнала борщ, що традиційно приготований з буряка, капусти, картоплі та моркви, "нематеріальною культурною спадщиною України", "Борщ – суп України! Зробіть своє дослідження будь ласка! Ганьба вам", "З упевненістю можна сказати, що пахлава – не турецький, а грецький десерт", — пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", у Міністерстві закордонних справ Росії у квітні 2022 року заявили, що одна з причин їхньої війни проти України — це боротьба за можливість готувати борщ. Спробу України відстояти цю страву, як свою національну, речник відомства Марія Захарова назвала ксенофобією та нацизмом.