"Деборщенацифікація?" У Росії знайшли божевільне "виправдання" нападу на Україну

Відмовки росіян стають все безглуздішими і безглуздішими

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що одна з причин їхньої "визвольної" війни проти України — це боротьба за можливість готувати борщ. Спробу України відстояти цю страву, як свою національну, речник відомства Марія Захарова назвала ксенофобією та нацизмом.

Відеоуривок із чергового брифінгу Захарової опублікував Twitter-користувач Anatol Minsk.

На думку російської чиновниці, в Україні заборонялося все, що могло бути пов’язане з російською культурою чи етнікою. До цього списку вона чомусь вносить навіть кулінарні книги.

"Чому? Та тому, що не можна було ділитися борщем, він повинен належати лише комусь одному, якомусь одному народу, одній національності. А так, щоб він був спільний [...] — ні, на компроміси йти не хотіли. Так це і є те, що ми говоримо — ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах", — виступ Захарової був дуже емоційним.

Для "підкріплення" своїх слів спікер МЗС Росії навіть кілька разів ударила рукою по стійці, за якою зачитувала свій звіт. Це ще більше повеселило українців, які дивилися це відео, здебільшого, лише з двома емоціями: величезним соромом за слова дорослої людини та безперервними веселощами.

Нагадаємо, що початково і сам кривавий диктатор Володимир Путін обрав для виправдання війни вельми цинічний аргумент. На його думку, Україну створювала аж надто "значні загрози для безпеки Росії".

Часто росіяни вдаряються в маразматичні пояснення та інших аспектів військової агресії. Так, наприклад, вони не втомлюються вигадувати нові і все більш фантастичні трактування своїм рашистським символам, якими позначені їхні бойові машини та танки.