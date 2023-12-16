У Києві демонтували пам'ятник героям радянської епохи: подробиці та фото

Монумент зберігатиметься у столичному музеї — майстерні

У суботу, 16 грудня, у Дарницькому районі Києва демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець". Повідомляється, що монумент зберігатиметься у музеї-майстерні Зноби-Голембієвських на Печерську.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту територіального контролю КМДА. Таким чином декомунізація та деколонізація суспільного простору Києва активно продовжується.

Відомо, що пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець", що розташовувався у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською, що у Дарницькому районі столиці, був демонтований комунальниками.

Монумент демонтували

Памʼятника було встановлено в столиці у 1974 році, на честь екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою ордою обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол.

У Департаменті КМДА зауважили, що нещодавно Уряд ухвалив рішення про вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток національного значення пам'ятників деяких російських і радянських діячів, що дозволило запустити процеси їх демонтажу.

Монумент зберігатиметься у музеї-майстерні Зноби-Голембієвських на Печерську.

Пам’ятник розташовувався у Дарницькому районі столиці

Для довідки: Пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" — монумент на честь героїв бронепоїзда "Таращанець", які в серпні 1919 року майже 6 діб боронили від денікінців Дарницький залізничний вузол. Відкинувши пропозицію здатися в полон, члени екіпажу підірвали бронепоїзд і загинули разом із ним.

Загальна висота пам'ятника 3,3 метра. На гранітному п'єдесталі — 7 бронзових постатей, що символізують сімку з команди "таращанців" у момент ухвалення рішення: загинути, але не здаватися.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві в Києві нарешті знесли пам’ятник Щорсу : ексклюзивні фотографії та відео "Телеграфа". Монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України ім. Антонова.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці знесення пам’ятника та зробив ексклюзивні фото його демонтажу. Варто зазначити, що перед знесенням Мінкультури зняло з монумента охоронний статус і лише після цього комунальники розпочали його демонтаж.