В Киеве демонтировали памятник героям советской эпохи: подробности и фото

Монумент будет храниться в столичном музее — мастерской

В субботу, 16 декабря, в Дарницком районе Киева демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Сообщается, что монумент будет храниться в музее — мастерской Знобы-Голембиевских на Печерске.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента территориального контроля КГГА. Так, декоммунизация и деколонизация общественного пространства Киева активно продолжается.

Известно, что памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", который располагался в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской, что в Дарницком районе столицы, был демонтирован коммунальщиками.

Монумент демонтировали

Памятник был установлен в столице в 1974 году, в честь экипажа бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 года, во время захвата Киева большевистской ордой, оборонял от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел.

В Департаменте КГГА отметили, что недавно Правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников национального значения памятники некоторым российским и советским деятелям, что позволило запустить процессы их демонтажа.

Монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских на Печерске.

Памятник располагался в Дарницком районе столицы

Для справки: Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" — монумент в честь героев красноармейского бронепоезда "Таращанец", которые в августе 1919 года почти 6 суток защищали от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел. Отвергнув предложение сдаться в плен, члены экипажа подорвали бронепоезд и погибли вместе с ним.

Общая высота памятника 3,3 метра. На гранитном пьедестале — 7 бронзовых фигур, символизирующих семерку из команды "таращанцев" в момент принятия решения: погибнуть, но не сдаваться. Постамент выполнен из черного полированного лабрадорита.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в Киеве наконец снесли памятник Щорсу: эксклюзивные фотографии и видео "Телеграфа". Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. Антонова.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте сноса памятника и сделал эксклюзивные фото его демонтажа. Стоит отметить, что перед сносом Минкультуры сняло с монумента охранный статус и только после этого коммунальщики приступили к его демонтажу.