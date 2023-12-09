В Киеве наконец снесли памятник Щорсу: эксклюзивные фотографии и видео "Телеграфа"

Еще один памятник советской эпохи ушел в прошлое

В субботу, 9 декабря, в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу, который располагался в центре столицы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. Антонова.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте сноса памятника и сделал эксклюзивные фото его демонтажа. Стоит отметить, что перед сносом Минкультуры сняло с монумента охранный статус и только после этого коммунальщики приступили к его демонтажу.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Интересно, что на самом монументе яркой краской был написан красноречивый призыв: "Знеси мене", который здесь оставили активисты. После демонтажа монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Для справки: Монумент Щорсу — это памятник на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко был установлен в апреле 1954 года по случаю 300-летия Переяславского совета. Авторами монумента являются скульпторы Михаил Лысенко, Николай Суходолов, Василий Бородай и архитекторы Александр Власов и Алексей Заваров.

Ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о памятнике Щорсу и о том, почему ему не место в Украине. Личность Щорса вызывала немалые споры среди украинской общественности. Стоит понимать, что Щорс — это не только советский командир, но и активный участник советско-украинской войны, когда Россия напала на Украинскую Народную Республику и установила в Киеве свою власть.