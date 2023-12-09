Памятник Щорсу в Киеве "всё". Что о нем нужно знать и почему ему не место в Украине

Еще один памятник советской эпохи уходит в прошлое

В субботу, 9 декабря, в Киеве начали демонтировать памятник Николаю Щорсу, который располагается в центре столицы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. После сноса монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. Антонова.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям об истории установки памятника в Киеве и раскрыть личность самого Николая Щорса.

Кто такой Николай Щорс

Щорс является одним из самых известных командиров Красной армии времен Гражданской войны — наряду с Чапаевым и Котовским. Он родился в многодетной семье рабочего-железнодорожника в 1895 году в поселке Сновск, который и сегодня существует в Черниговской области. Учился в церковно-приходской школе, а затем окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве.

Щорс являлся ветераном Первой мировой войны, которую окончил в чине подпоручика русской армии. На войне Щорс заболел открытой формой туберкулёза. После прохождения лечения в военном госпитале Симферополя он был освобождён от военной службы "по болезни" и уехал на родину, в Сновск.

Николай Щорс

Затем в Черниговской губернии он возглавлял партизанский отряд, который вел бои с немецкими войсками, оккупировавшими Украину. После того, как его отряд был разбит, Щорс присоединяется к красным и формирует на территории Брянской области "1-й Украинский советский полк имени Богуна" — известного казачьего полковника времен восстания Хмельницкого.

Этот полк в составе красных войск, в том числе брал Киев, где Щорс в феврале 1919 года был назначен комендантом и награждён почётным золотым оружием.

Щорс умер в том же 1919 году от пулевого ранения в голову при невыясненных обстоятельствах. Похоронили советского "комдива" в Самаре. По одной из версий, советская сторона, отвезя тело Щорса подальше от места гибели, пыталась скрыть обстоятельства его смерти.

Николай Щорс

В 1949 году в Куйбышеве была произведена эксгумация останков Щорса и 10 июля в торжественной обстановке прах Щорса перезахоронили на Куйбышевском городском кладбище. Тело было обнаружено хорошо сохранившимся, практически нетленным, хотя и пролежало в гробу 30 лет. Объясняется это тем, что когда в 1919 году Щорса хоронили, тело его было предварительно набальзамировано, вымочено в крутом растворе поваренной соли и помещено в запаянный цинковый гроб.

Во время перезахоронения было установлено, что советского командира убили с близкого расстояния выстрелом в затылок. Пулю, которую обнаружили в черепе, после экспертизы идентифицировали с браунингом Павла Танхиль-Танхилевича, который незадолго до гибели Щорса прибыл в Первую дивизию как уполномоченный Реввоенсовета (предшественница Главного разведывательного управления).

На момент гибели Николаю Щорсу было 24 года.

Перезахоронение Щорса

История памятника

С 1872 до 1926 года на месте будущего монумента Щорсу стоял памятник графу Алексею Бобринскому — основателю сахарной промышленности на Украине. Однако в 1920-е годы фигуру Алексея Бобринского заклеймили, а монумент разрушили.

Памятник графу Алексею Бобринскому

В 1936 году лично Иосиф Сталин издал указание установить памятник Щорсу в Киеве. Через два года в Харькове скульптор Михаил Лысенко разработал первый проект сооружения, а в 1940-м на бульваре Шевченко даже начали подготовительные работы. Однако через год Киев охватила Вторая мировая война и о проекте забыли.

Изначально планировалось установить памятник на площади Льва Толстого и на монументе Щорс должен был быть выполнен в полный рост "пешим". Впоследствии проект заменили на "конный" и предложили установить монумент на бульваре Тараса Шевченко.

Образ Щорса создавался по его немногочисленным прижизненным фото. А для воспроизведения точного образа лошади в мастерскую привозили лошадей из конюшен Киевского военного округа.

В результате был создан практически 14-метровый монумент Николая Щорса с конной статуей. Бронзовое сооружение установили на постаменте из гранита высотой 6,5 метров. Вверху постамент украсили карнизом и с барельефами с изображениями эпизодов советско-украинской войны.

Интересно, что первоначально фигуру Щорса предлагали изобразить с поднятой рукой, в которой бы он держал фуражку. Однако, после дискуссий фуражку было решено "переложить" в другую руку.

Реализовывали проект архитекторы Александр Власов и Алексей Заваров, а также скульпторы Василий Бородай, Михаил Лысенко и Николай Суходолов.

Торжественное открытие памятника состоялось 30 апреля 1954 года на пересечении бульвара Шевченко и улицы Коминтерна, где он и стоял до недавнего времени.

Открытие памятника в Киеве 30 апреля 1954 года

Внешность Леонида Кравчука

Существует версия, что памятник изготавливался по внешности 20-летнего первого Президента Украины Леонида Кравчука. Об этом говорит и он сам, утверждая, что, будучи студентом Киевского государственного университета, позировал перед Лысенко и его коллегами для воспроизведения телосложения советского командира в военной форме.

В интервью Дмитрию Городу, при этом, Кравчук сказал, что он не станет жалеть о возможном сносе памятника Щорсу, ведь этот постамент воздвигнут именно в честь Щорса, а не в честь него, несмотря на внешность.

Правда, Суходолов утверждал, что "за весь период создания памятника Леонида Макаровича Кравчука мы не видели. Возможно, имел место факт, что Лысенко пригласил Кравчука позировать для эскиза, однако таких проб у скульптора было не мало, пока он не встретил нужную ему натуру".

Позировал ли Кравчук для скульпторов - неизвестно

Споры вокруг памятника и его демонтаж

Личность Щорса вызывала немалые споры среди украинской общественности. Стоит понимать, что Щорс — это не только советский командир, но и активный участник советско-украинской войны, когда Россия напала на Украинскую Народную Республику и установила в Киеве свою власть. Он был военным комендантом Киева в феврале 1918-го, когда большевики грабили и убивали горожан.

После Революции достоинства украинская власть подняла вопрос демонтажа памятника в рамках декоммунизации. Однако снести памятник не могли по одной простой причине — в 2009 году монумент внесли в Реестр объектов культурного наследия национального значения.

Изначально было решено "спрятать" скульптуру — ее полностью закрыли конструкцией с тканью в цветах украинского флага, однако спустя некоторое время памятник вновь открыли.

Щорса "замаскировали"

В ноябре 2021 года Украинский институт национальной памяти предложил перенести монумент в музей "Парк советского периода" на Сумщине. Оказалось, что за такое решение Киевский горсовет проголосовал еще в 2017-м, но против этого выступил городской голова Киева Виталий Кличко, утверждая, что памятник Щорса "один из самых красивых в Европе".

Институт нацпамяти не переставал настаивать на том, что демонтаж памятника Щорсу предусмотрен законом. В 2023 году с монумента Минкультуры сняло охранный статус и коммунальщики приступили к его демонтажу.

Демонтаж памятника Щорсу

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Локализовался постамент в сквере на Брестском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. На его месте предложили установить памятник легендарному псу Патрону.