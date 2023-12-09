У Києві нарешті знесли пам’ятник Щорсу: ексклюзивні фотографії та відео "Телеграфа"

Ще один пам'ятник радянської епохи відходить у минуле

У суботу, 9 грудня, у Києві демонтували пам’ятник Миколі Щорсу, який розташовувався у центрі столиці на перехресті вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка. Монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України імені Антонова.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці знесення пам’ятника та зробив ексклюзивні фото його демонтажу. Варто зазначити, що перед знесенням Мінкультури зняло з монумента охоронний статус і лише після цього комунальники розпочали його демонтаж.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Цікаво, що на монументі фарбою був написаний красномовний заклик: "Знеси мене", який тут залишили активісти. Після демонтажу монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Для довідки: Монумент Щорсу — це пам’ятник на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка було встановлено у квітні 1954 року з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Авторами монумента є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов та Олексій Заваров.

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про пам’ятник Щорсу та про те, чому йому не місце в Україні. Особистість Щорса викликала чималі суперечки серед української громади. Варто розуміти, що Щорс — це не лише радянський командир, а й активний учасник радянсько-української війни, коли Росія напала на Українську Народну Республіку та встановила у Києві свою владу.