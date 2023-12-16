Теракт в Закарпатье: в каком состоянии депутат-взрывник и пострадавшие

Травмы у них разные...

После подрыва гранат на сессии Керецковского сельсовета в Закарпатской области депутатом Сергеем Батриным двое пострадавших пребывают в критическом состоянии. Отмечается, что один травмированный был направлен в Мукачево.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер в эфире телемарафона. По его словам, в общей сложности в больнице находятся 20 пациентов, шесть из которых — в тяжелом состоянии, двое — в критическом.

Более того, как рассказал Физер, проведен ряд обследований и операций: "Травмы разные – от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Из шести конечностей, которые были под угрозой, пять спасли, а одну пришлось забрать".

В то же время депутат Керецковского сельского совета в Закарпатской области Сергей Батрин, взорвавший три гранаты во время заседания, пришел в сознание, его допрашивает полиция.

"Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице", — написал журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

Пока с ним проводят следственные действия правоохранители, а палату, в которой лежит депутат, охраняет полиция от самосуда родственников тех, кто получил ранения во время теракта.

Ранее "Телеграф" писал, что политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, чем может обернуться то, что местные власти забывают о войне.