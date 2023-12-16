Теракт на Закарпатті: у якому стані депутат-підривник та постраждалі

Травми у них різні...

Після підриву гранат на сесії Керецьківської сільради у Закарпатській області депутатом Сергієм Батриним двоє постраждалих знаходяться у критичному стані. Зазначається, що одного травмованого було направлено у Мукачево.

Про це розповів виконувач обов’язків директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер в етері телемарафону. За його словами, у загальному в лікарні перебувають 20 пацієнтів, шість з яких — у важкому стані, двоє – у критичному.

Ба більше, як розповів Фізер, проведено низку обстежень та операцій: "Травми різні – від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З шести кінцівок, які були під загрозою, п’ять врятували, а одну довелося забрати".

Водночас депутат Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Сергій Батрин, який підірвав три гранати під час засідання, прийшов до тями, його допитує поліція.

"Наскільки мені стало відомо з джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості у Свалявській лікарні", – написав журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

Наразі з ним проводять слідчі дії правоохоронці, а палату, у якій лежить депутат, охороняє поліція від самосуду родичів тих, хто отримав поранення під час теракту.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чим може обернутися те, що місцева влада забуває про війну.