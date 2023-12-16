Політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чи може обернутися така поведінка влади на місцях

На засіданні Конгресу українських громад, яке відбулося у п’ятницю, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ретельніше стежитиме за ситуацією в регіонах. І закликав чиновників краще працювати над перемогою України у війні.

Цим заявам передували дві гучні події.

Того ж дня на Закарпатті, у будівлі Керецьківської сільради, депутат Сергій Батрін підірвав гранати під час засідання. За деякими даними, його обурили премії та надбавки місцевих чиновників.

А під час голосування за бюджет столиці депутат Київради Володимир Прокопів видав – "Нехай державний бюджет буде бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям". І Київ у бюджеті на ЗСУ виділив трохи більше 1%.

Проблема в тому, що місцева влада у низці регіонів і навіть дехто в Києві про війну просто забуває. Для них її немає взагалі або немає давно. Війна десь далеко Сході чи Півдні. Зрозуміло, що влада Харкова, Краматорська, Херсона чи Одеси про війну не забуває ні на мить. Вона тут поруч, стукає у вікно прикладом чи осколками ракет.

А сільради на Закарпатті та деякі у Києві цей момент чомусь вирішили ігнорувати. Таке враження, що для них війна далеко. І вони впевнені, що їх вона не торкнеться. А якщо, не дай Боже, окупанти знову опиняться під Києвом чи Закарпаттям, ці багаті люди швидко відлетять до Італії або де їм більше подобається. Несправедливо? Звичайно. Але такою є наша реальність сьогодні…