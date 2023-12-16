Политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов

На заседании Конгресса украинских общин, которое состоялось в пятницу, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет тщательнее следить за ситуацией в регионах. И призвал чиновников лучше работать над победой Украины в войне.

Этим заявлениям предшествовали два громких события.

В тот же день на Закарпатье, в здании Керецковского сельсовета, депутат Сергей Батрин взорвал гранаты во время заседания. По некоторым данным, его возмутили премии и надбавки местных чиновников.

А при голосовании за бюджет столицы депутат Киеврады Владимир Прокопив выдал – "Пусть государственный бюджет будет бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью". И Киев в бюджете на ВСУ выделил чуть больше 1%.

Проблема в том, что местные власти в ряде регионов и даже кое-кто в Киеве про войну просто забывают. Для них ее нет вообще или нет давно. Война где-то далеко на Востоке или на Юге. Понятно, что власти Харькова, Краматорска, Херсона или Одессы про войну не забывают ни на секунду. Она тут рядом, стучит в окно прикладом или осколками ракет.

А сельсоветы в Закарпатье и некоторые в Киеве этот момент почему-то решили игнорировать. Такое впечатление, что для них война – далеко. И они уверены, что их она не коснется. А если, не дай Бог, оккупанты опять окажутся под Киевом или в Закарпатье, эти богатые люди быстро улетят в Италию или где им больше нравится. Несправедливо? Конечно. Но такова наша реальность сегодня…