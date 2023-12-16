Кваліфікували як теракт: у СБУ повідомили про підозру депутату, який підірвав гранати у сільраді

Підривник поки що знаходиться в лікарні, пізніше йому оберуть запобіжний захід

Депутат Сергій Батрин, який підірвав три бойові гранати під час засідання Керецьківської сільської ради, отримав підозру від Служби безпеки України (СБУ). Його звинувачують у вчиненні терористичного акту, який спричинив тяжкі наслідки.

Дії Батрина було кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Про це пресслужба СБУ повідомляє у Телеграм-каналі.

Правоохоронці проводили обшук у будинку депутата. Окрім іншого, вони виявили "передсмертну записку". Вони вивчають її зміст.

Продовжується досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують усі обставини цього злочину, а також мотиви депутата.

Нагадаємо, що через підрив бойових гранат постраждали 23 особи, у тому числі й сам Сергій Батрин. Вони дістали поранення різного ступеня тяжкості. За повідомленнями медиків, у більшості з них було діагностовано осколкові поранення.

Сам підозрюваний уже прийшов до тями. Поки він у лікарні, під пильним наглядом медиків та правоохоронців, однак пізніше йому оберуть запобіжний захід.

Раніше Телеграф писав про стан постраждалих через підрив гранат під час засідання сільської ради.