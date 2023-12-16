У лікарні помер депутат, який постраждав під час вибуху гранати у сільраді на Закарпатті: подробиці

Чоловік перебував у реанімації, але медикам не вдалося його врятувати

Увечері у суботу, 16 грудня 2023 року, стало відомо про першу жертву підриву трьох гранат у Керецьківській сільраді. У реанімаційному відділенні лікарні Сваляви помер 55-річний Прядило Віктор Павлович.

Він був депутатом із села Березники. Про це журналіст Віталій Глагола повідомляє у Телеграм-каналі.

Чоловік був у тяжкому стані та перебував у реанімації. Йому ампутували ногу. Однак урятувати життя депутата не вдалося.

Нагадаємо, що під час підриву бойових гранат у Керецьківській сільській раді було травмовано 23 особи. У них поранення різного ступеня тяжкості, у більшості з них осколкові.

Депутат Сергій Батрин, який і підірвав гранати, також опинився у лікарні. Він уже прийшов до тями і отримав підозру. СБУ кваліфікувала його дії як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Запобіжний захід оберуть пізніше, поки депутат перебуває в лікарні.

Проте через смерть потерпілого кваліфікація зміниться. Як пише "РБК-Україна", справу перекваліфікують на теракт, що спричинив загибель людини.

"Телеграф" раніше писав про ймовірну причину підриву гранат у Керецьківській сільраді. Своїми припущеннями поділився друг Батрина.