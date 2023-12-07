Відчайдуха з гранатою намагався пограбувати "ПриватБанк" на Дніпропетровщині: чим все скінчилось

Обличчя злочинець сховав за маскою

У Кривому Розі Дніпропетровської області у четвер, 7 грудня, чоловік намагався пограбувати банк, маючи при собі нетипову для цього заняття зброю. Зловмисник прийшов у відділення "ПриватБанку" з гранатою.

Погрожуючи співробітникам, він вимагав віддати йому гроші. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Нічого вкрасти грабіжнику не вдалось. Адже охорона та співробітники банку оперативно відреагували — вони зачинились у касі та викликали правоохоронців.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

На місці злочину вже працює поліція та встановлює всі обставини злочину, переглядаючи записи з камер спостереження та опитуючи свідків події. Також до роботи залучили кінологів та службових собак.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Наразі відомо, що злочинця розшукують, який втік у невідомому напрямку. Злочин відбувся у Металургійному районі Кривого Рога. Свідки зазначаються, що чоловік приховав своє обличчя маскою.

Металургійний район Кривий Ріг

Правоохоронці закликають людей, які стали свідками події або володіють якоюсь інформацією, зателефонувати 102.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку листопада цього року у Подільському районі Києва стався розбійний напад на столичного бізнесмена. Зловмисники викрали у чоловіка сумку, в якій було понад 2 мільйони гривень.