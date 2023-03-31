"Напоїли снодійним і обікрали": постраждалий воїн ЗСУ скаржиться, що грабіжника досі не покарали (відео)

Військовий змушений воювати з росіянами і за справедливість

Український військовий Петро Конопля досі чекає на правосуддя. Нагадаємо, що у Львові його пограбувала група аферистів. Коли захисник був на лікуванні, він вирішив прогулятися містом, познайомився з місцевими, які напоїли його снодійним, забрали гроші, телефон та навіть одяг і залишили замерзати на вулиці непритомним. Йому вдалося знайти одного зі зловмисників і поліція таки відкрила кримінальне провадження.

Днями Петро записав чергове відео у TikTok. Він заявив, що злочинець досі непокараний:

"Пройшло 9 днів. На жаль, із цього завдання не усім вдалося повернутися. Пройшло майже 2 місяці, як вкрали мій телефон. Та він не був знайдений, злочинця не було покарано", – говорить Петро.

Він також скаржиться, що його підрозділ зараз не може назбирати грошей на приціл і тепловізор. Додамо, що сам військовий визначив особистість чоловіка, що його обікрав. Спершу він опитав очевидців події у Львові, які опізнали одного з чоловіків. Ним виявився Роман Лучків, який за словами Петра має 15 років досвіду крадіжок. Ошуканий боєць завів Лучківа у відділок, однак там спершу відпустили злодія. Однак пізніше поліція таки відкрила кримінальну справу за фактом крадіжки в умовах воєнного стану.

Тим часом Лучків разом із іншим зловмисником продовжував орудувати у Львові, кажуть очевидці. Також Петру писали інші жертви цього чоловіка, яких також споювали та обкрадали. Найдорожчою вкраденою річчю для Петра є його телефон, про який він згадав у свіжому відео. Справа в тому, що там було багато відео зі служби, де є його побратими, яких вже немає серед нас. Однак поліція не захотіла займатися пошуком телефона, а на радіо ринку Петро його ніхто не віддав.

Нагадаємо, що на Рівненщині у колонії викрили зеків, які за допомогою телефонних дзвінків ошукували родичів полонених військових. Додамо, що у Кривому Розі викрили чоловіка, який оформлював кредити на безвісти зниклих українських військових.