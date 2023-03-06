Зухвале пограбування бійця ЗСУ у Львові: постраждалий розповів, що злодій знаходить нових жертв

Підозрюваного місцеві вже називають "клофелінщиком" через схему шахрайства

Український військовий Петро Конопля, якого нахабно пограбували, розповів продовження історії. Нагадаємо, що захисник під час прогулянки у Львові познайомився з компанією. Ті напоїли його снодійним, викрали телефон, куртку, документи та навіть берці. А самого військового залишили на Личаківському цвинтарі.

Однак Петру вдалося знайти одного з імовірних кривдників – Романа Лучківа. Поліція почала проти нього кримінальне провадження, однак сам грабіжник перебуває досі на волі. Військовий записав відео у TikTok із проханням допомогти у звершенні справедливості. Як виявилося, люди почали стежити за чоловіком, якого підозрюють у крадіжці. Він виявляється причетним до багатьох інших злочинів, йдеться у новому відео Петра.

В особисті повідомлення Петру написали інші жертви, або свідки діяльності грабіжників. Так, товариш оповідача теж потрапив на такий гачок – чоловіків напоїли коньяком, після чого ті опинилися на цвинтарі майже голими. Люди скаржаться на бездіяльність поліції.

В іншому випадку, групі дівчат цей чоловік пропонував поїхати з ним у кафе. Однак ті відмовилися. Роман навіть показував їм якісь відео, начебто із зони бойових дій, тож припускають, що він використовує відео з телефона Петра.

Також у Telegram-каналі "ZahidWTF"опублікували відео із, ймовірно, Романом, який намагається викрасти сумочку в жінки. Там розповідають, що чоловік зайнявся вуличними крадіжками – а саме із напарниками видирає у жінок сумочки.

У підсумку, військовий подякував людям за допомогу та зазначив, що у нього тепер є ціла шпигунська мережа. Він продовжить розслідування справи, хоча і перебуває зараз у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що у Кривому Розі викрили шахрая, який наживався на зниклих безвісти захисниках. Він брав кредити на їхні імена. Тим часом "Телеграф" зібрав поради, як правильно розраховуватися карткою, щоб вас не обікрали шахраї.