Наглое ограбление бойца ВСУ во Львове: пострадавший рассказал, что вор находит новых жертв

Подозреваемого местные уже называют "клофелинщиком" из-за схемы мошенничества

Украинский военный Петр Конопля, нагло ограбленный во время прогулки, рассказал продолжение истории. Напомним, что защитник во время прогулки во Львове познакомился с компанией. Те напоили его снотворным, похитили телефон, куртку, документы и даже берцы. А самого военного оставили на Лычаковском кладбище.

Однако Петру удалось найти одного из вероятных обидчиков – Романа Лучкива. Полиция возбудила против него уголовное производство, однако сам грабитель находится до сих пор на свободе. Военный записал видео в TikTok с просьбой помочь в совершении справедливости. Как оказалось, люди начали следить за мужчиной, подозреваемым в краже. Он оказывается причастен ко многим другим преступлениям, говорится в новом видео Петра.

В личные сообщения Петру написали другие жертвы или свидетели деятельности грабителей. Так, товарищ рассказчика тоже попал на такой крючок – мужчин напоили коньяком, после чего те оказались на кладбище почти голыми. Люди жалуются на бездействие полиции.

В противном случае, группе девушек этот мужчина предлагал поехать с ним в кафе. Однако они отказались. Роман даже показывал им какие-то видео, словно из зоны боевых действий, и предполагают, что он использует видео с телефона Петра.

Также в Telegram-канале ZahidWTF опубликовали видео с, вероятно, Романом, который пытается похитить сумочку у женщины. Там рассказывают, что мужчина занялся уличным воровством – а именно с напарниками вырывает у женщин сумочки.

"На этот раз сценарий ограбления таков: двое мужчин преследуют человека в течение определенного часа, ищут удачное время для ограбления и совершают кражу. В данном случае грабители следили за женщиной от подъезда и до работы, а это на секундочку 500-700 метров и вырвали сумочку. Будьте осторожны и при случае сразу звоните по телефону 102", — говориться в сообщении.

В итоге военный поблагодарил людей за помощь и отметил, что у него теперь есть целая шпионская сеть. Он продолжит расследование дела, хоть и находится сейчас в зоне боевых действий.

В итоге военный поблагодарил людей за помощь и отметил, что у него теперь есть целая шпионская сеть. Он продолжит расследование дела, хоть и находится сейчас в зоне боевых действий. Напомним, что в Кривом Роге разоблачили мошенника, который наживался на пропавших без вести защитниках. Он брал кредиты на их имена. Тем временем "Телеграф" собрал советы, как правильно рассчитываться картой, чтобы вас не обокрали мошенники.