Украинского воина нагло ограбили во Львове: забрали все и оставили без сознания на кладбище (видео)

Петра нагло ограбили и оставили замерзать без сознания

Украинский воин Петр Конопля требует наказать своих обидчиков. Вопиющий случай произошел во Львове еще в январе. В начале января военный с ранением попал во львовскую больницу. На время лечения он в гостинице и однажды решил прогуляться. Во время прогулки познакомился с компанией, предложившей ему провести экскурсию по Львову.

Они завели Петра на Лычаковское кладбище, где ему стало плохо. Проснулся Петр на следующее утро в 10 часов в наркодиспансере – без куртки, берцов, телефона и даже военного билета и истории болезни, рассказывает защитник в своем TikTok-канале.

"Меня нашла патрульная полиция, без сознания, возле Лычаковского кладбища, без куртки без берцов, только какая-то бомжацкая жилетка была", — рассказывает Петр. Командир сказал Петру, что нужно написать заявление о потере документов, поскольку мошенники могут таким образом даже попасть "куда не нужно" под его именем.

Он пошел написать заявление в полиции, однако они не хотели его принимать: "Они отправляли меня от участка в участок, 5 раз ходил туда-сюда, пока не приняли, в пятницу вечером [следующий день после ограбления]", — рассказывает солдат. В итоге он сам отправился искать воров. Ему удалось выяснить у львовян, что один из "новоявленных друзей" ходит время от времени по одной из улиц центра города.

Петр его дождался и догнал. Как впоследствии выяснилось, мужчину зовут Роман Лучков. Он уверял Петра, что тот сам напился и стал разбрасывать свои вещи. Впоследствии принес ему куртку и документы. А вот где телефон, сказать не смог.

Поэтому военный скрутил обидчика и забрал его в отделение полиции, где написал заявление. Оказалось, что у Романа Лучкова 15 лет стажа краж и мошенничеств. Однако, по словам Петра, полиция отпустила подозреваемого на следующее утро за неимением доказательств.

Через несколько дней удалось уловить сигнал Iphone военного. Он выходил с территории радиорынка. Петру пришлось идти самому искать свой телефон:

"Полицейские не захотели искать телефон по радиорынку, поэтому я пошел сам. В том телефоне было 500 Гб видео, которое я снимал на фронте. Всех просил за вознаграждение вернуть мои видео, потому что там ребята, которых уже нет. Это не один и не два", — говорит военный и добавляет, что телефон ему так никто и не отдал. Несмотря на то, что Петр предложил вознаграждение каждому, кто был на радиорынке. С этого видео он хотел смонтировать документальное кино о жизни на фронте и погибших собратьях.

В настоящее время воин снова в зоне боевых действий. Он сказал, что после записи идет на задание, поэтому его не будет около недели. Он хочет, чтобы это видео получило огласку и просит помочь ему добиться справедливого наказания для обидчиков.

На сайте полиции Львовской области пишут, что открыли уголовное производство по факту кражи в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет до восьми лет лишения свободы. Преступником, по их данным, им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в США россиянка пыталась украсть у украинки ее личность, а саму женщину собиралась убить. Тем временем россияне бессовестно украли украинский хит о зверствах армии России в Буче и Ирпене.