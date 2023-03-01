Українського воїна нахабно пограбували у Львові: забрали усе та залишили непритомного на цвинтарі (відео)

Петра нахабно пограбували й залишили замерзати непритомним

Український воїн Петро Конопля вимагає покарати своїх кривдників. Кричущий випадок стався у Львові ще у січні. На початку січня військовий з пораненням потрапив до львівської лікарні. На час лікування він у готелі й одного дня вирішив прогулятися. Під час прогулянки познайомився з компанією, яка запропонувала йому провести екскурсію Львовом.

Вони завели Петра на Личаківський цвинтар, де йому стало погано. Прокинувся Петро наступного ранку о 10 годині в наркодиспансері – без куртки, берців, телефона та навіть військового квитка й історії хвороби, розповідає захисник у своєму TikTok-каналі.

"Мене знайшла патрульна поліція, непритомним, біля Личаківського кладовища, без куртки без берців, лише жилетка була," — розповідає Петро. Командир сказав Петру, що потрібно написати заяву про втрату документів, оскільки шахраї можуть таким чином навіть потрапити "куди не треба" під його ім’ям.

Він пішов написати заяву у поліції, однак вони не хотіли її приймати: "Вони відправляли мене від відділку до відділку, 5 разів ходив туди сюди, поки таки не прийняли, у п’ятницю ввечері [наступний день після пограбування]", — розповідає солдат. У підсумку, він сам вирушив шукати злодіїв. Йому вдалося з’ясувати у львів’ян, що один із тих "новоявлених друзів" ходить час від часу по одній із вулиць центру міста.

Петро його дочекався й наздогнав. Як згодом з’ясувалося, чоловіка звуть Роман Лучків. Він запевняв Петра, що той сам напився й почав розкидати свої речі. Згодом приніс йому його куртку та документи. А ось де телефон, сказати не зміг.

Тому військовий скрутив кривдника та забрав його у відділок поліції, де написав заяву. Виявилося, що Роман Лучків має 15 років стажу крадіжок і шахрайств. Однак, за словами Петра, поліція відпустила підозрюваного на наступний ранок через брак доказів.

За кілька днів вдалося вловити сигнал Iphone військового. Він виходив із території радіоринку. Петрові довелося йти самому шукати свій телефон:

"Поліціянти не захотіли шукати телефон по радіоринку, тому я пішов сам. У тому телефоні було 500 Гб відео, які я знімав на фронті. Всіх просив за винагороду повернути мої відео, тому що там хлопці, яких уже немає. Це не один і не два", — говорить військовий і додає, що телефона йому так ніхто і не віддав. Попри те, що Петро запропонував винагороду кожному, хто був радіоринку. З цього відео він хотів змонтувати документальне кіно про життя на фронті і загиблих побратимів.

Нині воїн знову у зоні бойових дій. Він сказав, що після запису йде на завдання, тому його не буде десь тиждень. Він хоче, аби це відео набуло розголосу та просить допомогти йому добитися справедливого покарання для кривдників.

На сайті поліції Львівщини пишуть, що відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до восьми років позбавлення волі. Злочинцем, за їхніми даними, ним виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що в США росіянка намагалася вкрасти в українки її особистість, а саму жінку збиралася вбити. Тим часом росіяни безсовісно вкрали український хіт про звірства армії рф в Бучі та Ірпені.