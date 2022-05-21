Как правильно рассчитываться картой, чтобы вас не обокрали мошенники

В Google Pay и Apple Pay данные карты надежно зашифрованы.

В связи с войной в Украине, НБУ призвал украинцев переходить на безналичный расчет, и оплачивать свои товары при помощи карточек, если есть такая возможность. Более того, такой способ расчета может уберечь жизнь инкассаторов, которые развозят деньги по банкоматам.

На странице проекта Нацбанка Financial Literacy Ukraine в Фейсбуке объяснили, как лучше всего рассчитываться за свои покупки, чтобы избежать кражи мошенниками своих данных и денег с банковских счетов и карточек.

Как усилить безопасность денег на собственных счетах

Чтобы обезопасить реквизиты свое карты от посторонних, можно рассчитываться своим смартфоном, если в нем есть функция NFC. Это поможет вам скрыть свой пин-код, номер и CVV-код карты. Совершать оплату в магазинах можно с помощью приложений Google Pay или Apple Pay.

Такие способы считаются самыми безопасными, поскольку, чтобы "добраться" до средств на счете нужно подтверждение через Face ID (через распознавание лица), Touch ID (через отпечаток пальца) или пароля. Поэтому даже если у вас украдут телефон, воспользоваться деньгами мошенник не сможет.

Также усилить безопасность своих средств можно с помощью технологии защиты карт и счетов — "Голосовая биометрия". То есть, если вы позвоните в контакт центра банка, система быстро распознает вас по голосу. Ею активно пользуется ПриватБанк. (Голосовая биометрия – это технология для создания биометрических голосовых слепков клиентов, позволяющая идентифицировать личность по совокупности уникальных характеристик голоса и обеспечивает дополнительную защиту счетов и личных данных.)

Как платить с Apple Pay и Google Pay?

Чтобы настроить оплату с Google или Apple Pay, необходимо открыть приложение и добавить свою карту.

Как добавить карту в Apple Pay?

Открыть приложение Wallet.

Ввести вручную данные платежной карты или отсканировать данные карты с помощью камеры смартфона.

Затем необходимо подтвердить добавление карты. Для этого необходимо ввести СМС от банка.

Как добавить карту в Google Pay?

Откройте приложение Google Pay.

Нажмите Добавить карту.

Сфотографируйте карту или введите ее данные вручную.

Если вам будет предложено подтвердить способ оплаты, выберите способ подтверждения из списка.

Введите код подтверждения.

Ранее "Телеграф" писал, что "Приватбанк", как и многие другие банки, разрешил использовать свои карты за границей. Отметим, что безналичный расчет выгоднее, чем съем денег в банкоматах.

Также "Телеграф" писал о том, почему "ПриватБанк" может заблокировать вашу платежную карту.