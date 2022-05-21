Як правильно розраховуватися карткою, щоб вас не обікрали шахраї

У Google Pay та Apple Pay дані карти надійно зашифровані.

У зв’язку з війною в Україні НБУ закликав українців переходити на безготівковий розрахунок і оплачувати свої товари за допомогою карток, якщо є така можливість. На додаток, такий спосіб розрахунку може вберегти життя інкасаторів, які розвозять гроші банкоматами.

На сторінці проєкту Нацбанку Financial Literacy Ukraine у Фейсбуці пояснили, як найкраще розраховуватися за свої покупки, щоб уникнути крадіжки шахраями своїх даних та грошей з банківських рахунків та карток.

Як посилити безпеку грошей на власних рахунках

Щоб убезпечити реквізити карти від сторонніх, можна розраховуватися своїм смартфоном, якщо в ньому є функція NFC. Це допоможе вам приховати свій пін-код, номер та CVV-код карти. Здійснювати оплату в магазинах можна за допомогою програм Google Pay або Apple Pay.

Такі способи вважаються найбезпечнішими, оскільки, щоб "дістатись" до коштів на рахунку потрібно підтвердження через Face ID (через розпізнавання особи), Touch ID (через відбиток пальця) або пароля. Тому навіть якщо у вас вкрадуть телефон, скористатися грошима шахрай не зможе.

Також посилити безпеку своїх коштів можна за допомогою технології захисту карт та рахунків — "Голосова біометрія". Тобто якщо ви зателефонуєте в контакт центру банку, система швидко розпізнає вас по голосу. Нею активно користується ПриватБанк. (Голосова біометрія – це технологія для створення біометричних голосових зліпків клієнтів, що дозволяє ідентифікувати особистість за сукупністю унікальних характеристик голосу та забезпечує додатковий захист рахунків та особистих даних.)

Як платити з Apple Pay та Google Pay?

Щоб налаштувати оплату з Google або Apple Pay, необхідно відкрити програму та додати свою картку.

Як додати картку до Apple Pay?

Відкрити програму Wallet.

Ввести дані платіжної картки вручну або відсканувати дані картки за допомогою камери смартфона.

Потім необхідно підтвердити додавання картки. І тому необхідно запровадити СМС від банку.

Як додати картку до Google Pay?

Відкрийте програму Google Pay.

Натисніть Додати картку.

Сфотографуйте картку або введіть її вручну.

Якщо вам запропонують підтвердити спосіб оплати, виберіть спосіб підтвердження зі списку.

Введіть код підтвердження.

Раніше "Телеграф" писав, що "ПриватБанк", як і багато інших банків, дозволив використовувати свої картки за кордоном. Зазначимо, що безготівковий розрахунок вигідніший, ніж знімання грошей у банкоматах.

Також "Телеграф" писав про те, чому "ПриватБанк" може заблокувати вашу платіжну картку.