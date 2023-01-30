Рио Фердинанд увез сувенир из Москвы

Бывшая футболиста лондонского "Арсенала" Алекс Скотт в своих мемуарах рассказала одну забавную историю. Случилось это, когда она ездила в Москву в рамках программы "Легенды ФИФА". Кстати, немецкая компания расторгла контракты со всеми российскими футболистами.

Как пишет Fanday, вместе со Скотт был и знаменитый капитан сборной Англии Рио Фердинанд. Делегация встречалась с главой россии владимиром путиным.

"Рио рассмешил меня на выходе — он раскрыл ладонь, показывая, что украл чайную ложку на память", — призналась Скотт.

Во время игровой карьеры Рио Фердинанд провел 81 матч за сборную Англии и сыграл на трех чемпионатах мира. Вместе с "Манчестер Юнайтед" шесть раз выигрывал АПЛ, также побеждал на клубном чемпионате мира и в Лиге чемпионов.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский мило обнимался с россиянином Александром Головиным. Малиновского не смущает, что россия уничтожает его родину.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.