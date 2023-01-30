Вкрав з-під носа путіна: зірка збірної Англії з трофеєм покинув Кремль

Ріо Фердінанд відвіз сувенір із Москви

Колишня футболіста лондонського "Арсеналу" Алекс Скотт у своїх мемуарах розповіла одну цікаву історію. Сталося це, коли вона їздила до Москви у рамках програми "Легенди ФІФА". До речі, німецька компанія розірвала контракти з усіма російськими футболістами.

Як пише Fanday, разом зі Скотт був і знаменитий капітан збірної Англії Ріо Фердінанд. Делегація зустрічалася з главою росії володимиром путіним.

"Ріо розсмішив мене на виході — він розкрив долоню, показуючи, що вкрав чайну ложку на згадку", — зізналася Скотт.

Під час ігрової кар’єри Ріо Фердінанд провів 81 матч за збірну Англії та зіграв на трьох чемпіонатах світу. Разом із "Манчестер Юнайтед" шість разів вигравав АПЛ, також перемагав на клубному чемпіонаті світу та у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський мило обіймався з росіянином Олександром Головіним. Маліновського не бентежить, що Росія знищує його батьківщину.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.