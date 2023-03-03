Наживался на защитниках: в Кривом Роге мужчина оформлял кредиты на без вести пропавших воинов ВСУ

Циническую схему мошенник провел по десяткам военных

В Кривом Роге, где провели масштабную операцию против наркобизнеса, разоблачили новое вопиющее преступление. Мужчина оформлял кредиты на без вести пропавших украинских военных.

Как сообщает Офис генерального прокурора, злоумышленник получал личные данные пропавших во время выполнения боевого задания бойцов ВСУ, оформлял на их имя кредиты, используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты.

Далее переводил деньги на свои банковские счета и рассчитывался через терминалы. Дальше тратил деньги по своему усмотрению. Предварительно таким образом мужчина оформил денежные ссуды, используя данные у 20 пропавших военных.

Общая сумма кредитов составляет более 2 млн гривен. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения. Напомним, что во Львове нагло ограбили военного – его напоили снотворным и оставили полуобнаженным лежать возле кладбища. Между тем Минобороны снова обвинили в завышении цен в закупках — на этот раз речь идет об армейских флягах и потерях госбюджета на сумму около 700 тысяч долларов.