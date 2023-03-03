Наживався на захисниках: у Кривому Розі чоловік оформлював кредити на безвісти зниклих воїнів ЗСУ

Цинічну оборудку шахрай провів щодо десятків військових

У Кривому Розі, де провели масштабну операцію проти наркобізнесу, викрили новий кричущий злочин. Чоловік оформлював кредити на безвісти зниклих українських військових.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зловмисник отримував особисті дані бійців ЗСУ, які зникли під час виконання бойового завдання, оформлював на їхнє ім'я кредити, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-картки.

Далі переказував гроші на свої банківські рахунки та розраховувався через термінали. Далі витрачав гроші на свій розсуд. Попередньо у такий спосіб чоловік оформив грошові позики, використовуючи дані 20 зниклих військових.

Загальна сума кредитів становить понад 2 млн гривень. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадаємо, що у Львові нахабно пограбували військового – його напоїли снодійним і лишили напівголим лежати біля кладовища. Тим часом Міноборони знову звинуватили на завищенні цін у закупівлях — цього разу йдеться про армійські фляги та втрати держбюджету на суму близько 700 тисяч доларів.