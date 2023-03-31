"Напоили снотворным и обворовали": пострадавший воин ВСУ жалуется, что грабителя до сих пор не наказали (видео)

Военный вынужден воевать и с россиянами, и за справедливость

Украинский военный Петр Конопля до сих пор ждет правосудия. Напомним, что во Львове его ограбила группа аферистов. Когда защитник был на лечении, он решил прогуляться по городу, познакомился с местными, которые напоили его снотворным, забрали деньги, телефон и даже одежду и оставили замерзать на улице без сознания. Ему удалось найти одного из злоумышленников и полиция открыла уголовное производство.

На днях Петр записал очередное видео в TikTok. Он заявил, что преступник до сих пор не наказан."Прошло 9 дней. К сожалению, из этого задания не всем удалось вернуться. Прошло почти 2 месяца, как украли мой телефон. Но он не был найден, преступник не был наказан", – говорит Петр.

Он также жалуется, что его подразделение сейчас не может собрать деньги на прицел и тепловизор. Добавим, что сам военный определил личность обокравшего его человека. Сначала он опросил очевидцев происшествия во Львове, которые опознали одного из мужчин. Им оказался Роман Лучкив, который, по словам Петра, имеет 15 лет опыта краж. Обманутый боец завел Лучкива в участок, однако там сначала отпустили вора. Однако позже полиция таки открыла уголовное дело по факту кражи в условиях военного положения.

Между тем, Лучков вместе с другим злоумышленником продолжал орудовать во Львове, говорят очевидцы. Также Петру писали другие жертвы этого человека, которых также спаивали и обворовывали. Самой дорогой украденной вещью для Петра есть его телефон, о котором он упомянул в свежем видео. Дело в том, что там было много видео со службы, где есть его собратья, которых уже нет среди нас. Однако полиция не захотела заниматься поиском телефона, а на радиорынке Петру его никто не отдал.

Напомним, что в Ровенской области в колонии разоблачили зэков, которые с помощью телефонных звонков обманывали родственников пленных военных. Добавим, что в Кривом Роге разоблачили мужчину, который оформлял кредиты на без вести пропавших украинских военных.