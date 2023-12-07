Сорвиголова с гранатой пытался ограбить "ПриватБанк" на Днепропетровщине: чем все кончилось

Лицо преступник спрятал за маской

В Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 7 декабря, мужчина пытался ограбить банк, имея при себе нетипичное для этого занятие оружие. Злоумышленник пришел в отделение "ПриватБанка" с гранатой.

Угрожая сотрудникам, он требовал отдать ему деньги. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Ничего украсть грабителю не удалось. Ведь охрана и сотрудники банка оперативно отреагировали — закрылись в кассе и вызвали правоохранителей.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

На месте преступления уже работает полиция и устанавливает все обстоятельства преступления, просматривая записи с камер наблюдения и опрашивая свидетелей происшествия. Также к работе были привлечены кинологи и служебные собаки.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Пока известно, что преступника, сбежавшего в неизвестном направлении, разыскивают. Преступление произошло в Металлургическом районе Кривого Рога. Свидетели отмечают, что мужчина скрыл свое лицо маской.

Металлургический район Кривой Рог

Правоохранители призывают людей, ставших свидетелями происшествия или обладающих какой-либо информацией, позвонить по телефону 102.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале ноября этого года в Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на столичного бизнесмена. Злоумышленники украли у мужчины сумку, в которой было более 2 миллионов гривен.