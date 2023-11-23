Приковали наручниками в подъезде и забрали сумку с миллионами: в Киеве дерзко ограбили бизнесмена (фото, видео)

Организатором преступления оказалась молодая женщина

В начале ноября текущего года в Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на столичного бизнесмена. Злоумышленники похитили у мужчины сумку, в которой находилось более 2 миллмионов гривен, и скрылись.

В розыске причастных к совершению преступления принимали участие столичные правоохранители, аналитики и следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Известно, что в тот роковой день киевский бизнесмен вышел из подъезда своего дома и направился к автомобилю. Внезапно на него напали двое неизвестных, которые силой затолкали мужчину обратно в подъезд и избили его. Затем злоумышленники распылили в лицо бизнесмену слезоточивый газ и пристегнули его наручниками к перилам лестничной клетки.

Злоумышленники пристегнули его наручниками к перилам

Злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием бизнесмена, отобрали у него сумку, в которой находилось более 2 миллионов гривен наличными. После этого налетчики скрылись.

Чтобы "запутать" следы, передвигаясь по городу, преступники целенаправленно несколько раз пересаживались в различный общественный и частный транспорт. Таким образом они пытались "затеряться" и сбить с толку полицейских.

Злоумышленников задержали

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след налетчиков. Как оказалось, на преступление пошли ранее судимый за серию тяжких преступлений местный житель 1964 года рождения и уроженец Херсонщины 1993 года рождения.

Интересно, что организатором дерзкого нападения стала жена одного из фигурантов — киевлянка, 1985 года рождения.

Злоумышленников задержали

Известно, что злоумышленники в течение нескольких дней следили за потерпевшим, анализируя его маршрут движения. После ограбления преступники поделили деньги и пытались "залечь на дно", однако на их след вышли правоохранители.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили ряд вещественных доказательств: деньги, наручники, взрывоопасные предметы, одежду, банковские карты и так далее.

Полицейские изъяли вещественные доказательства

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве расстреляли авто адвоката. В Шевченковском районе Киева неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Range Rover, принадлежащему столичному адвокату. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Известно, что в автомобиль адвоката несколько раз выстрелили неизвестные. К счастью, никто не пострадал, однако злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.