Прикували кайданками у під’їзді та забрали сумку з мільйонами: у Києві зухвало пограбували бізнесмена (фото, відео)

Організатором злочину виявилася молода жінка

На початку листопада цього року у Подільському районі Києва стався розбійний напад на столичного бізнесмена. Зловмисники викрали у чоловіка сумку, в якій було понад 2 мільйони гривень.

У розшуку причетних до скоєння злочину брали участь столичні правоохоронці, аналітики та слідчі. Про це повідомили у прес-службі ГУНП Києва.

Відомо, що того фатального дня київський бізнесмен вийшов з під’їзду свого будинку і попрямував до автомобіля. Раптом на нього напали двоє невідомих, які силоміць заштовхали чоловіка назад у під’їзд і побили його. Потім зловмисники розпорошили в обличчя бізнесменові сльозогінний газ і пристебнули його кайданками до поручнів сходової клітки.

Зловмисники пристебнули його наручниками до поруччя.

Зловмисники, скориставшись безпорадним станом бізнесмена, відібрали у нього сумку, в якій було понад 2 мільйони гривень готівкою. Після цього грабіжники втекли.

Щоб "заплутати" сліди, пересуваючись містом, злочинці цілеспрямовано кілька разів пересідали в різний громадський та приватний транспорт. У такий спосіб вони намагалися "загубитися" в місті та збити з пантелику поліціянтів.

Зловмисників затримали

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід грабіжників. Як виявилося, на злочин пішли раніше засуджений за серію тяжких злочинів місцевий мешканець 1964 року народження та уродженець Херсонщини 1993 року народження.

Цікаво, що організатором зухвалого нападу стала дружина одного із фігурантів – киянка, 1985 року народження.

Зловмисників затримали

Відомо, що зловмисники протягом кількох днів стежили за потерпілим, аналізуючи маршрут його руху. Після пограбування зловмисники поділили гроші та "залягли на дно".

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські виявили низку речових доказів: гроші, кайданки, вибухонебезпечні предмети, одяг, банківськи картки та інше.

Поліцейські вилучили речові докази

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство по цій справі триває. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

За процесуального погодження Подільської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві розстріляли авто адвоката. У Шевченківському районі Києва невідомі зробили кілька пострілів автомобілем Range Rover, що належить столичному адвокату. З місця події було вилучено речові докази.

Відомо, що у автомобіль адвоката кілька разів вистрілили невідомі. На щастя, ніхто не постраждав, проте зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.