У Кременчуці пролунав потужний вибух: що сталося

Найгучніше було на Молодіжному

У Кременчуці (Полтавська область) пролунав потужний вибух, внаслідок чого у деяких будинках вибило вікна. Втім, місцева влада проінформувала, що це ніяк не пов’язано з бойовими діями.

Як повідомили місцеві ЗМІ, вибух стався близько 20:10, а ще один тихіший вже після 21:00. При цьому в області тривогу не оголошували, а тому місцеві жителі мають багато запитань.

Більше ясності вніс голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, який зазначив, що це пов’язано із вибухом на промисловому об’єкті.

"Звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, що стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з’ясовуються обставини того, що сталося", — написав він.

Тим часом начальник Кременчуцької РВА Олег Лєдник спростував інформацію про те, що вибух спричинив викид отруйних речовин і закликав городян припинити поширювати чутки про те, що на місто рухається хмара сірководню чи азоту. При цьому він повідомив, що вибух стався внаслідок збою у технологічному процесі підприємства.

Одне з вибитих вікон після вибуху у Кременчуці

Як повідомлялося раніше, 16 грудня у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Повідомлялося, що прилетіло до Будьонівського району, де розташоване нафтосховище окупантів.