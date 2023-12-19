Месть за выход из УПЦ МП? В Винницкой области подожгли храм (фото)

Полиция уже разыскивает виновных

В Винницкой области, в селе Корделовка неизвестные ночью подожгли местный храм святого великомученика Димитрия Солунского. Прихожане обнаружили остатки горючей смеси и обгоревшие стены.

Об этом сообщили на сайте Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины. По словам настоятеля храма иерея Юрия Волощука, поджог произошел ночью, когда шел дождь – это не позволило огню распространиться на все здание церкви.

Священник добавил, что в прошлом году храм перешел в ПЦУ. На сайте рассказали, что по словам местных жителей поджог — это месть религиозной общине, которая год назад вышла из Московского Патриархата.

Верующие немедленно обратились в полицию по поводу расследования факта умышленного повреждения имущества. Следственные действия продолжаются и верующие во главе с настоятелем храма надеются, что виновники будут найдены и наказаны.

В сети отреагировали на инцидент.

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